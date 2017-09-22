Зарядье: это как iPhone X в руках пигмея

Московские зарплаты Часто мои друзья и знакомые, которые хотят переехать в Москву, спрашивают об особенностях жизни в российской столице. Понятное дело: жизнь в Москве…

Площадь у Белорусского вокзала просто не узнать! Последние года три на протяжении всего лета центр Москвы превращается в одну огромную стройку, чтобы ко Дню Городу в начале сентября порадовать…

Майские на курорте Хоть мы поначалу и думали сгонять на первые майские в Петербург, ближе к делу от планов пришлось отказаться. Погода сошла с ума, и прогноз обещал на…

Химки: Парк на Левом Берегу У себя в блоге я с регулярной периодичностью хвалю Химки - самостоятельный город, окруженный со всех сторон Москвой. Не так давно, например, называл…

Весна и большие надежды На наступившую весну у меня грандиозные планы. Рассчитываю, что до ее окончания в моей жизни произойдут два крайне важных, ключевых события. И это…

Привет из штаб-квартиры Яндекса! В прошедшие выходные появился повод побывать в штаб-квартире Яндекса, расположенной в московских Хамовниках. Безусловно, их офис - один из самых…

Почему я никак не могу полюбить Москву? Еще четыре причины В Москве я уже три года, но с городом у меня никак не складывается. Я восхищаюсь и одобряю те изменения, которые произошли в столице в последнее…

Когда Москва была столицей России Часто задумываюсь о том, почему мне так не нравится Москва. Столько хорошего ведь здесь в последнее время: город развивается семимильными шагами,…