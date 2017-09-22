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Зарядье: это как iPhone X в руках пигмея

  • 22 сент, 2017 в 23:59

Сейчас в блогосфере и независимых СМИ очень много новостей касательно Зарядья - нового главного парка Москвы, как его позиционируют власти. Увы, основная часть - негативная. На второй день работы нового парка я сумел побывать там, осмотреться, сформировать собственное мнение и сделать большое количество фотографий для вас. Смотрите, читайте и делайте выводы сами.



В заголовок заметки я вывел ту мысль, которая у меня появилась еще во время прогулки по парку. Чуть позже к ней добавилось осознание того, что Зарядье - это удивительное олицетворение современной России. Олицетворение максимально полное и целостное: то есть не только положительные стороны, но и все чудовищные, отрицательные. Кстати, авторы проекта ставили перед собой цель сделать нечто подобное - правда, только для природы. В итоге, у них получилось гораздо больше. Уверен, неожиданно для них самих.

Парк "Зарядье" - это современная Россия. Россия со всеми положительными и отрицательными сторонами, которые у нее есть сегодня. Грандиозный размах - концепция, идея, но дешевое, непродуманное и некачественное исполнение, все сделано на скорую руку, о функциональности и жизнеспособности многих элементов никто явно не задумывался, все делали ради галочки и рапорта руководству, не больше... Зарядье выглядит великолепно издали, он превосходен на постановочных фото, многие любители Instagram сделают себе превосходные селфи в парке. Насмотришься этих сэлфи, начитаешься проплаченных отзывов, и думаешь: "Господи, это самый прекрасный парк в мире, я хочу там жить!" Но когда сам соприкоснешься с парком как гость, когда начинаешь смотреть не только в одном строго заданном направлении, где лучше ракурс для фото, тут же видишь, насколько все не продумано, не качественно и не приспособлено для людей. Ах да, еще первое, с чем ты сталкиваешься, когда идешь в Зарядье - металлическая сетка, достаточно прочное ограждение по всему периметру, и единственный вход с рамками и полицейскими. Охрана Росгвардии повсюду. "Мужчина, не ходите по газону! Отойдите в сторонку!" - кричит один охранник зазевавшемуся хипстеру, поймавшему удачный ракурс Кремля за березками и ступившему шаг с грунтовой, никак не отделенной дорожки. В другой части парка прямо в земле стоит наскоро сделанная табличка с распечатанными заглавными буквами Times New Roman поверх листа А4 в файлике: "По газону не ходить!". В стороне остатки строительного мусора, а наскоро высаженная трава выпадает прямо копнами, как ее, вероятно, пару дней назад и посадили.

Впечатления людей, которые приходят в парк, сильно разнятся. Те, кто свыкся со всеми недостатками нашего быта и негативом времени - радуются, они говорят: "Как здесь здорово!" Еще сугубо положительно о парке трубят продажные блогеры - ну, те, у которых щедро приобрели рекламу власти (среди них самым неожиданным образом даже Стас Давыдов затесался!). Посты, видео из Зарядья сейчас повсюду, выложены у многих топовых opinion makers к этому моменту, чтобы пустить пыль в глаза. Даже Варламов восхищался Зарядьем, когда его пригласили туда до массового открытия, писал: "Лучшее общественное пространство Москвы". Но, правда, уже спустя неделю аккуратная поправочка в видеоблоге: "Что стало c Зарядьем через неделю после открытия".

Я отношусь к той категории посетителей парка, которые более трезво смотрят на вещи, и сразу же почувствовали диссонанс между красивой рекламой, пиаром и суровой действительностью. Кроме того, если говорить о практичности большинства решений - то, могу сказать, что в нынешнем формате парк абсолютно не жизнеспособен и не привлекателен. Таким, каким увидел его я сам и другие посетители в первые несколько дней работы, он перед москвичами не предстанет никогда. Подобное пространство удачно вписалось бы в Осло, Таллин или Хельсинки: маленькие столицы европейских государств с развитой культурой. Москва - огроменный, бурлящий город с двадцатью миллионами жителями и почти таким же количеством туристов со всех концов света ежегодно. То Зарядье, которые открыли в этом году на День Москвы - не для такого города.

Сама концепция - это iPhone X, космический продукт. Но его, к сожалению, передали неграмотному дикарю, который неспособен совладать с ним. Зачем ему снимать красивые фотографии, наслаждаться Интернетом на экране без рамок? Он будет копать этим телефоном землю, пытаться расколоть кокос, очень скоро приведя в полнейшую негодность свое революционное устройство. В конечном итоге дикарь отбросит искалеченный девайс, потому что поймет: привычный камень или палка гораздо удобнее.

Открытие парка "Зарядье" я ждал с большим нетерпением. Поскольку идея, концепция были превосходными! Парк должен был стать олицетворением природы России. На месте снесенной гигантской гостиницы "Россия", у стен Кремля, должны были появиться луга и леса Средней Полосы, северные болота, тайга, зона вечной мерзлоты и тропики - всего семь климатических областей: как раз те, которые представлены в России. Во второй день работы парка я нашел минутку и выбрался посмотреть. Приехал на станцию "Площадь Революции" и пошел прямо по новым пешеходным улицам напрямую к Зарядью.

1. Рыбный переулок преобразили до неузнаваемости. Теперь он пешеходный, отреставрированные дома заиграли новыми красками, теперь они заметны и кажутся очень красивыми. Такая волшебная, исконно русская, имперская архитектура, за что все обожают Петербург.
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2. Здание Торговых рядов отреставрировано очень качественно, окна и двери максимально похожи на свой исторический вид. Этот дом вызывает восхищение даже у нас с вами, привыкшими к старой русской архитектуре. Так какой же восторг он вызовет у иностранцев, оказавшихся в Москве впервые!
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3. Улица Варварка - последнее, что отделяет Зарядье от городских кварталов. Варварку тоже довели до блеска этим летом в волну массовых ремонтов, поставили новую красивую и удобную навигацию.
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4. Со стороны Рыбного переулка обустроили небольшую смотровую площадку, откуда открывается вид нового парка. В гранитной плите парапета сделали диковинную резьбу, изображающую силуэты домов и храмов древней Москвы.
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5. Между Варваркой и Зарядьем - ряд старинных построек еще доимперских времен. Смотрите, как сильно поднялся город по сравнению с тем уровнем, на котором был раньше!


6. Вид со смотровой на Зарядье. Какая красота! Парк будто бы интегрирован с городом. По задумке архитекторов, каменные джунгли душного мегаполиса здесь плавно перетекают в поляны, пролески и холмы. Природа - главное!
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7. Все Зарядье пронизано благородной идеей доминирования природы над техногенным мегаполисом. Главное - природа, ведь она в основе каждого из нас, только живя в гармонии с ней мы счастливы. Эта мысль тонкой нитью - во многих элементах парка. Вот, к примеру, лестницы: ступени будто бы погружаются в зелень, в кои-то веки не цивилизация наступает на природу, а природа на цивилизацию.
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8. На этом хорошее почти заканчивается, и я начинаю плотно сталкиваться с недостатками нового парка, которые совсем скоро задушат на корню мое воодушевление перед посещением Зарядья. Пройдя напрямую от ближайшей станции метро к парку, я упираюсь в дурацкий забор, которым окружено все Зарядье! Быть его здесь не должно, ведь это уничтожает один из главных принципов парка: открытость, полноценная интеграция с городом. Люди упираются в забор так же, как и я, и снуют в разные стороны в поисках входа.
IMG_4349

9. По ту сторону - счастливчики, которые уже отыскали место, где можно зайти внутрь.
IMG_4355

10. Забор - очень длинный. Когда не знаешь, где конкретно можно будет зайти, тебе ограда кажется бесконечной. Вокруг - никакой навигации, ни намека на то, куда идти. Увязываюсь за толпой, иду в сторону Солянки.
IMG_4360

11. В толпе не очень приятно. К тому же, идя вдоль забора ощущаешь себя то ли в тюрьме, то ли на режимном объекте, но никак не рядом со входом в крутейший, современный парк, как пиарят его московские власти.
IMG_4362

12. Когда дохожу до края, нахожу ворота, но они, оказывается, работают только на выход. В воротах - сразу несколько ребят из службы охраны Росгвардии, которые не особо рады тебя видеть, и уже тем более отвечать на твои тупые вопросы.
IMG_4365

13. Слушайте, ну реально чувак на Путина похож?!
IMG_4366

14. Не остается ничего кроме как возвращаться обратно. В одну сторону прошел метров 500, обратно до входа, который оказался аж с Васильевского спуска - добрый километр. По пути смотрю на мусор на газонах и рабочих со Средней Азии, лениво перекладывающих плитку и поребрик.
IMG_4371

15. Фу, свиньи какие-то прошлись!
IMG_4373

16. Единственный плюс - открываю по пути давние достопримечательности, расположенные на Варварке с другой стороны. Раньше здесь территория была закрыта, и старинные постройки посмотреть не удавалось.
IMG_4374

17. Тут еще и тенистые газоны сделали рядом с достопримечательностями, чтобы можно было полежать в летний денек, расслабиться!
IMG_4378

18. Музей "Английский двор". Знать о нем не знал до открытия Зарядья - со стороны Варварки совершенно непримечательное здание - не то что отсюда!
IMG_4379

19. Или вот этот собор - до реставрации не замечал, насколько он красивый!
IMG_4381

20. Следуя вдоль забора, выхожу к Кремлю. Судя по тому, как уложена плитка, эта территория - также стилистически принадлежит парку "Зарядье". Видите, как уложена плитка? Так специально, она растворяется в газоне, а газон - в плитке. Природа интегрируется в город - тут эта мысль снова, как и в той лестнице, что чуть раньше мы с вами видели со смотровой площадки.
IMG_4385

21. Поворачиваю на Васильевский спуск, а заборчик продолжается!!
IMG_4389

22. Появилось новое место для отличных снимков Собора Василия Блаженного с Кремлем на его фоне!
IMG_4390

23. Ну вот, наконец-то вход! Но тут гребанные рамки! Для того, чтобы попасть в них, нужно еще постоять в очереди! Вы издеваетесь?! На рамках стоят полицейские, оценивающе смотрят на тебя, потом копошатся в твоих вещах. Вообще не понимаю: что за бред?! Для чего все это сделано? По Красной площади ходи, любой желающий, а чтобы попасть в парк поодаль - будь добр, предъяви все свои вещи, обыщем-ка мы тебя! Да, я все еще не отчаялся искать логику, связанную с тем, что делают российские чиновники :)
IMG_4392

24. Я уже внутри, а этот мужчина с дочерью - снаружи! Забор - это первое разочарование от Зарядья, и первый из символов, которыми парк олицетворяет современную Россию: зарегулированное полицейское государство.
IMG_4393

25. Внутри парка очень много людей. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮДЕЙ. В особо популярных местах - не протолкнуться. Конечно, для такого трафика никто из создателей парка ничего не сделал. Еще бы: то, что в Москве много людей - это едва ли не больший сюрприз чем первый снег в ноябре!
IMG_4396

26. Люди повсюду, и это вторник, рабочее время! Страшно представить, что в Зарядье происходит в выходные.
IMG_4398

27. Многие тропинки просто-напросто не предназначены для такого трафика: слишком узкие.
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28. Надпись: "Убедительная просьба: ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ!" Кто, оказывается, еще такое пишет в двадцать первом веке) Судя по всему, это была попытка предотвратить моментальный износ не предназначенных для такого количества людей газонов. На фотографиях посвежее многие газоны в Зарядье уже мертвые. На второй день работы парка они были еще роскошными))
IMG_4531

29. Офигеваем "гениальности" технических решений: канализационный люк на склоне "маскируют" металлическим коробом блевотного серого цвета. Под коробом - грязь, собирается вода.
IMG_4533

30. Издали все замечательно. Думаешь такой: "Вау, ну наконец-то что-то современное и красивое в Москве, как же здорово видеть такой контраст на фоне старых сталинок, храмов или Кремля!"
IMG_4405

31. Но стоит оказаться поближе, как понимаешь: насколько некачественно и убого здесь все построено.
IMG_4411

32. Ну что это за дерьмо? Лучший парк мира так выглядеть не может.
IMG_4413

33. В этом второй символ Зарядья, демонстрирующий изъяны современной России. У нас часто любят браться за грандиозные проекты. Но их исполнение оставляет желать лучшего... Со стороны вроде красиво, а чуть ближе подойдешь - страх. Эта боль, кстати, в первую очередь, в строительстве проявляется. Я думаю, большинство из вас сталкивалось.
IMG_4414

34. Ужаснее всего на холме, посвященной северной природе. Там совсем узкие и скользкие гравийные дорожки, на которых два человека не могут разминуться. Естественно, они наступают за пределы, в том числе на те драгоценные растения, которые здесь высажены. Охранники негодуют, не в силах справиться с потоком посетителей: "Молодой человек, выйдите оттуда!", "Девушка, немедленно отойдите от камней!", "Мужчина, как вам не стыдно?!". Тут у нас вскрывается третий недостаток современной России: многие люди делают задачи только ради галочки, не задавая вопрос: "А зачем?" Нью-йоркский архитектор сказал сделать узкую дорожку, с высаженным по ее краям можжевельником? Ща сделаем! Французские архитекторы велят установить десять урн, кривую скамейку и фонарь? Устроим! О, голландцы просят куст посадить посреди прохода! Они же иностранцы, умнее нас, деревенщин - смастерим без вопросов! Если бы в свое время авторы проекта задались вопросом - насколько практично делать в главном парке 20-миллионного города крохотные тропинки в одном из наиболее примечательных его уголков, при этом объяснив об особенностях культуры ряда наших сограждан - такие бы ошибки допущены не были. Не исключаю, что на этом бреде настоял какой-то чиновник - но ведь и ему необходимо давать отпор, предлагать контраргументы и обсуждать, иначе вот он - результат.
IMG_4407

35. Ирония еще и в том, что с этого холма с крохотными тропинками, открывается самый красивый вид на Кремль! Это где красные башни, крепостная стена и Собор Василия Блаженного вырастают из березок, а на переднем плане - роскошные камни и скалы! Думаете, невозможно было это предусмотреть заранее? И как быть сейчас? Разбирать холм или обносить забором, ограничивать на него доступ?
IMG_4418

36. На второй день работы Зарядья многие северные растения на холму были вытоптаны - боюсь представить, что там сейчас, спустя две недели после открытия.
IMG_4423

37. А вот, собственно, какие виды открываются с холма. Вы сто процентов хотели бы себе такое селфи!
IMG_4447

38. В зоне селфи полянку вытоптали под ноль. Охранник уже отчаялся взывать к народу. А что, думаю, что он прекрасно понимает: не в людях дело, а в криворуких проектировщиках.
IMG_4452

39. Но так вообще виды - красота. Все друзья поставят такому фоту лайк в Инстаграм!
IMG_4453

40. Еще вытоптанные северные растения.
IMG_4456

41. Кстати, с холма виды прекрасные не только на Кремль, но и на амфитеатр с футуристическим куполом. Этим холму подписан приговор - там всегда будет точка притяжения для многих. Какие, к черту, узкие гравийные дорожки?))
IMG_4426

42. Смотрите, здесь уже не просто трава или кусты врезаются в плитку - а камни от северного ландшафта! Очень красиво!
IMG_4469

43. Идея парка "Зарядье", конечно, гениальна. Жаль, что воплощение в некоторых ключевых местах сильно подкачало.
IMG_4472

44. Но есть и такие уголки, где все суперздорово в Зарядье. Смотрите какой вид.
IMG_4473

45. Совершенно фантастический вид на Кремль!
IMG_4475

46. Или как вам этот, например?
IMG_4476

47. Ладно, пойдемте вместе с этими замечательными людьми к еще одной достопримечательности Зарядья - амфитеатру.
IMG_4481

48. Рядом с амфитеатром, оборудовали великолепный газон - целую лужайку, с отличными видами. Уже на второй день работы парка она была вытоптана подчистую... Некачественно уложенный газон или попытка сделать все набегу, в пять раз быстрее, чем положено?
IMG_4480

49. Амфитеатр тоже облюбовали многие. И снова растения, цвета, разрезающие привычную для городов плитку!
IMG_4491

50. Виды с трибун - что надо. Жаль, правда, что только для эдак первого десятка рядов. Дальше виды преграждает по сути практически непрозрачный купол.
IMG_4493

51.
IMG_4495

52. Очередь на вход на трибуны.
IMG_4499

53. Амфитеатр вверху превращается в простую лужайку, расположенную под куполом, на которой можно лежать. Лежать можно и на самом куполе, как видим)
IMG_4503

54. Судя по свежим фото в Интернете, здесь тоже уже от газона ничего не осталось.
IMG_4507

55. Насколько понял, зимой здесь будет теплица и зеленая травка круглый год (но как по ней ходить, если ты в грязных ботинках, насквозь пропитанных реагентами?). Впрочем, летом, в жару, теплица превращается в финскую баню... Не заметил, чтобы вершина холма проветривалась, находиться долго в теплый солнечный день там неприятно.
IMG_4510

56. Элементы навигации очень красивые! Жаль, тоже выполнены некачественно. На второй день шпон начал уже отклеиваться от основы...
IMG_4513

57. Вновь возвращаюсь на холм с северной природой, обходя его теперь с другой стороны.
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58.
IMG_4526

59.
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60. Недалеко от входа, у информационного павильона.
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61.
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62. Отдельная проблема в Зарядье с водой! Ее нигде нет! Мобильных торговых точек совсем немного, там гигантские очереди, и в жаркий день сразу заканчивается вода! Ну и, конечно, нигде не принимают карты. Хоть бы вендинги поставили! За что морите жаждой?!
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63. Небольшой лесок, олицетворяющий природу Средней Полосы.
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64. Вот это вид!
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65. Вид из какого-нибудь лесопарка в пригороде Владимира теперь в двух шагах от Кремля! Welcome всем желающим, если готовы доковылять до входа, отстоять очередь и пройти через металлоискатели!)
IMG_4565

66. Некоторые уходят в чащу, и тупо стоят там между елочками. Выглядит жутко!
IMG_4563

67. Очень красивый Медиацентр, но опять же - если не подходить к нему близко) Иначе сразу в глаза бросится кривая отделка) Хотя стойте, ее даже с такого ракурса уже видно)
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68. Внутри круто:
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69.
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70. Конструкция декоративного потолка.
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71. Ледяная пещера.
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72. Часть со льдом пока не открыли, только цветочки всякие можно посмотреть внутри этой космической штуковины (не бесплатно).
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73.
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74.
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75. Самое красивое - люди!
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76. Сходили на новый мост, вытянувшийся треугольником над Москвой-рекой из Зарядья.
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77. Но до конца не пошли - и вот почему:
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78. Какая-то адовая толпа зомби! Так что просто полюбовались видами вокруг.
IMG_4627

79. Сюда и на новую набережную, которая на уровень ниже той, что вы сейчас видите, не сходили.
IMG_4623

80.
IMG_4628

81. Под мостом, кстати, лавка со всякими российскими деликатесами.
IMG_4639

82. Внутри неплохо.
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Конечно, в том виде, в котором вы сейчас видели, Зарядье не сможет существовать. Парк определенно точно будут видоизменять, потихоньку исправляя все промахи и недочеты. Правда, велика вероятность, что продолжать принимать гостей и совершенствовать Зарядье будет сложно... Уже сейчас рабочие часы парка сильно ограничили (вместо 24х7, теперь по понедельникам 14-22, в остальные дни 10-22), возможно на какое-то время его вовсе закроют. Эдак через годик-другой здесь действительно может стать хорошо - заодно и ажиотаж спадет. Пока в Зарядье, как в только что сданной некачественной дешевой новостройке, которую застройщик пытался выдать за "элитное жилье по цене эконом"...

Крайне грустно слышать, что администрация парка не хочет признать ошибки - как свои собственные, так и проектировщиков. Ужасно, когда реальную причину проблем пытаешься спихнуть на другого, просто чтобы не быть крайним. "Это устройство совершенно бестолковое, и если я не могу получить от него всех преимуществ, то в этом виноваты те, кто его сделал", - говорит пигмей об iPhone X, которым у него не получается расколоть кокос. Он не хочет учиться правильно обращаться с телефоном. Если это само собой не получается - значит виноваты все вокруг, кроме него самого.

Если наш дикарь выкидывает айфон в сторону за ненадобностью, то власти Москвы, надеюсь, от Зарядья не откажутся, и все же научатся правильно использовать это уникальное место. Жаль, что для этого придется выкинуть еще сколько-то миллиардов наших с вами налогов.

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Комментарии

( 17 — Комментировать )
zabivan
23 сент, 2017 02:59 (UTC)
Красиво на фотографиях выглядит. Я бы снова в Москве побывал как минимум только из-за Зарядья)
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nickned
23 сент, 2017 06:34 (UTC)
Да, на фото виды супер!
Приезжай - только поторопись, пока парк совсем не закрыли на обновление))
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antony_pavlov
23 сент, 2017 06:59 (UTC)

Чего об этих рамках так яро возмущаться? Это временные меры и их скоро уберут.

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max1mka14
23 сент, 2017 07:31 (UTC)

Тоже это не понимаю) рамки уберут, парк интегрируют с городом, все недочёты доделают, ажиотаж сойдёт, люди и парк привыкнут друг другу и научатся взаимодействовать, все будет хорошо!)

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nickned
23 сент, 2017 09:53 (UTC)
Безусловно, со временем многое наладят. Но пока первое впечатление от посещения - глубокое разочарование. Рамки - только одна из проблем.
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nickned
23 сент, 2017 09:50 (UTC)
Из-за рамок ощущение, что в тюрьму проходишь или наоборот. Вообще бесполезнейшая вещь, отравляющая жизнь и первое впечатление.
То, что уберут - надеюсь! Было бы здорово.
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moscow_i_ya
23 сент, 2017 07:56 (UTC)
Браво!
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nickned
23 сент, 2017 09:49 (UTC)
А вы были уже в Зарядье?
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moscow_i_ya
23 сент, 2017 18:26 (UTC)
Была. И пост написала :) Впечатления сходные, но я была более благожелательна к новому парку
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nickned
24 сент, 2017 15:09 (UTC)
Наверное, причина в ожиданиях... Я ждал очень многого, настоящий космос, поскольку много читал о парке заранее. Но после первых же шагов испытал сильное разочарование. Реальность оказалась в десяток раз хуже, чем то, что рисовали заранее(
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moscow_i_ya
24 сент, 2017 15:55 (UTC)
А я была категорическим противником парка. И в части того, чего я боялась, все оказалось лучше, чем думала.
Кстати, у меня еще один пост есть про Зарядье, более оценочный, чем тот, что вы комментировали. https://moscow-i-ya.livejournal.com/405820.html
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nickned
24 сент, 2017 19:03 (UTC)
Наши собственные ожидания сыграли с нами традиционную штуку: когда ждешь многого, и реальность оказывается хуже - испытываешь разочарование; когда готовишься к худшему, а получаются лучше - ты доволен, тебе нравится))
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zabavai
23 сент, 2017 11:27 (UTC)
согласна со всем сказанным выше. Производит впечатление туристического аттракциона. По крайней мере, пока
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nickned
23 сент, 2017 15:15 (UTC)
Спустя время переделают, конечно. А так делать пока там нечего. Пшик.
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Ерёма Наумов
23 сент, 2017 21:47 (UTC)
Такой парк не для центра Москвы. За 250 млн $ и почти такую же сумму на ремонт и доделки можно было несколько шикарных парков сделать. Посадили бы в этом месте обычный сосновый бор, который лет 800 назад был на этом месте, проложили удобные широкие дорожки и скамейки - обошлось бы это в 100 раз дешевле и пользы для туристов было бы больше.
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nickned
24 сент, 2017 19:02 (UTC)
И да, и нет) Обычный сосновый бор - неинтересно) Там должно что-то быть, и сама задумка Зарядья была отличная... Что расстраивает - так это исполнение. То, как есть все сейчас. Остается надеяться, что допилят со временем. Но опять же, потратят на все это еще не один миллиард. И, конечно, буду говорить: "Это все дикие гости виноваты, разносят нам парк, вообще ужасно".
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ewpati
24 сент, 2017 15:46 (UTC)
Как минимум, эта затея очередной взбрык маразма. Когда же Москву оставят в покое... Торжество идиотизма продолжается.
Разумеется, когда переменится власть, пройдет с десяток лет и эту территорию определят под что-нибудь другое, если раньше не продадут какому-нибудь чеченцу или азиату - уже ничему не удивлюсь.
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● о майском Санкт-Петербурге;
● о поездке на "Сапсане".

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