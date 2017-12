Зарядье: это как iPhone X в руках пигмея

Сейчас в блогосфере и независимых СМИ очень много новостей касательно Зарядья - нового главного парка Москвы, как его позиционируют власти. Увы, основная часть - негативная. На второй день работы нового парка я сумел побывать там, осмотреться, сформировать собственное мнение и сделать большое количество фотографий для вас. Смотрите, читайте и делайте выводы сами.



В заголовок заметки я вывел ту мысль, которая у меня появилась еще во время прогулки по парку. Чуть позже к ней добавилось осознание того, что Зарядье - это удивительное олицетворение современной России. Олицетворение максимально полное и целостное: то есть не только положительные стороны, но и все чудовищные, отрицательные. Кстати, авторы проекта ставили перед собой цель сделать нечто подобное - правда, только для природы. В итоге, у них получилось гораздо больше. Уверен, неожиданно для них самих.Парк "Зарядье" - это современная Россия. Россия со всеми положительными и отрицательными сторонами, которые у нее есть сегодня. Грандиозный размах - концепция, идея, но дешевое, непродуманное и некачественное исполнение, все сделано на скорую руку, о функциональности и жизнеспособности многих элементов никто явно не задумывался, все делали ради галочки и рапорта руководству, не больше... Зарядье выглядит великолепно издали, он превосходен на постановочных фото, многие любители Instagram сделают себе превосходные селфи в парке. Насмотришься этих сэлфи, начитаешься проплаченных отзывов, и думаешь: "Господи, это самый прекрасный парк в мире, я хочу там жить!" Но когда сам соприкоснешься с парком как гость, когда начинаешь смотреть не только в одном строго заданном направлении, где лучше ракурс для фото, тут же видишь, насколько все не продумано, не качественно и не приспособлено для людей. Ах да, еще первое, с чем ты сталкиваешься, когда идешь в Зарядье - металлическая сетка, достаточно прочное ограждение по всему периметру, и единственный вход с рамками и полицейскими. Охрана Росгвардии повсюду. "" - кричит один охранник зазевавшемуся хипстеру, поймавшему удачный ракурс Кремля за березками и ступившему шаг с грунтовой, никак не отделенной дорожки. В другой части парка прямо в земле стоит наскоро сделанная табличка с распечатанными заглавными буквами Times New Roman поверх листа А4 в файлике: "". В стороне остатки строительного мусора, а наскоро высаженная трава выпадает прямо копнами, как ее, вероятно, пару дней назад и посадили.Впечатления людей, которые приходят в парк, сильно разнятся. Те, кто свыкся со всеми недостатками нашего быта и негативом времени - радуются, они говорят: "Как здесь здорово!" Еще сугубо положительно о парке трубят продажные блогеры - ну, те, у которых щедро приобрели рекламу власти (среди них самым неожиданным образом даже Стас Давыдов затесался!). Посты, видео из Зарядья сейчас повсюду, выложены у многих топовых opinion makers к этому моменту, чтобы пустить пыль в глаза. Даже Варламов восхищался Зарядьем, когда его пригласили туда до массового открытия, писал: " Лучшее общественное пространство Москвы ". Но, правда, уже спустя неделю аккуратная поправочка в видеоблоге: " Что стало c Зарядьем через неделю после открытия ".Я отношусь к той категории посетителей парка, которые более трезво смотрят на вещи, и сразу же почувствовали диссонанс между красивой рекламой, пиаром и суровой действительностью. Кроме того, если говорить о практичности большинства решений - то, могу сказать, что в нынешнем формате парк абсолютно не жизнеспособен и не привлекателен. Таким, каким увидел его я сам и другие посетители в первые несколько дней работы, он перед москвичами не предстанет никогда. Подобное пространство удачно вписалось бы в Осло, Таллин или Хельсинки: маленькие столицы европейских государств с развитой культурой. Москва - огроменный, бурлящий город с двадцатью миллионами жителями и почти таким же количеством туристов со всех концов света ежегодно. То Зарядье, которые открыли в этом году на День Москвы - не для такого города.Сама концепция - это iPhone X, космический продукт. Но его, к сожалению, передали неграмотному дикарю, который неспособен совладать с ним. Зачем ему снимать красивые фотографии, наслаждаться Интернетом на экране без рамок? Он будет копать этим телефоном землю, пытаться расколоть кокос, очень скоро приведя в полнейшую негодность свое революционное устройство. В конечном итоге дикарь отбросит искалеченный девайс, потому что поймет: привычный камень или палка гораздо удобнее. Открытие парка "Зарядье" я ждал с большим нетерпением. Поскольку идея, концепция были превосходными! Парк должен был стать олицетворением природы России. На месте снесенной гигантской гостиницы "Россия", у стен Кремля, должны были появиться луга и леса Средней Полосы, северные болота, тайга, зона вечной мерзлоты и тропики - всего семь климатических областей: как раз те, которые представлены в России. Во второй день работы парка я нашел минутку и выбрался посмотреть. Приехал на станцию "Площадь Революции" и пошел прямо по новым пешеходным улицам напрямую к Зарядью.1. Рыбный переулок преобразили до неузнаваемости. Теперь он пешеходный, отреставрированные дома заиграли новыми красками, теперь они заметны и кажутся очень красивыми. Такая волшебная, исконно русская, имперская архитектура, за что все обожают Петербург.2. Здание Торговых рядов отреставрировано очень качественно, окна и двери максимально похожи на свой исторический вид. Этот дом вызывает восхищение даже у нас с вами, привыкшими к старой русской архитектуре. Так какой же восторг он вызовет у иностранцев, оказавшихся в Москве впервые!3. Улица Варварка - последнее, что отделяет Зарядье от городских кварталов. Варварку тоже довели до блеска этим летом в волну массовых ремонтов, поставили новую красивую и удобную навигацию.4. Со стороны Рыбного переулка обустроили небольшую смотровую площадку, откуда открывается вид нового парка. В гранитной плите парапета сделали диковинную резьбу, изображающую силуэты домов и храмов древней Москвы.5. Между Варваркой и Зарядьем - ряд старинных построек еще доимперских времен. Смотрите, как сильно поднялся город по сравнению с тем уровнем, на котором был раньше!6. Вид со смотровой на Зарядье. Какая красота! Парк будто бы интегрирован с городом. По задумке архитекторов, каменные джунгли душного мегаполиса здесь плавно перетекают в поляны, пролески и холмы. Природа - главное!7. Все Зарядье пронизано благородной идеей доминирования природы над техногенным мегаполисом. Главное - природа, ведь она в основе каждого из нас, только живя в гармонии с ней мы счастливы. Эта мысль тонкой нитью - во многих элементах парка. Вот, к примеру, лестницы: ступени будто бы погружаются в зелень, в кои-то веки не цивилизация наступает на природу, а природа на цивилизацию.8. На этом хорошее почти заканчивается, и я начинаю плотно сталкиваться с недостатками нового парка, которые совсем скоро задушат на корню мое воодушевление перед посещением Зарядья. Пройдя напрямую от ближайшей станции метро к парку, я упираюсь в дурацкий забор, которым окружено все Зарядье! Быть его здесь не должно, ведь это уничтожает один из главных принципов парка: открытость, полноценная интеграция с городом. Люди упираются в забор так же, как и я, и снуют в разные стороны в поисках входа.9. По ту сторону - счастливчики, которые уже отыскали место, где можно зайти внутрь.10. Забор - очень длинный. Когда не знаешь, где конкретно можно будет зайти, тебе ограда кажется бесконечной. Вокруг - никакой навигации, ни намека на то, куда идти. Увязываюсь за толпой, иду в сторону Солянки.11. В толпе не очень приятно. К тому же, идя вдоль забора ощущаешь себя то ли в тюрьме, то ли на режимном объекте, но никак не рядом со входом в крутейший, современный парк, как пиарят его московские власти.12. Когда дохожу до края, нахожу ворота, но они, оказывается, работают только на выход. В воротах - сразу несколько ребят из службы охраны Росгвардии, которые не особо рады тебя видеть, и уже тем более отвечать на твои тупые вопросы.13. Слушайте, ну реально чувак на Путина похож?!14. Не остается ничего кроме как возвращаться обратно. В одну сторону прошел метров 500, обратно до входа, который оказался аж с Васильевского спуска - добрый километр. По пути смотрю на мусор на газонах и рабочих со Средней Азии, лениво перекладывающих плитку и поребрик.15. Фу, свиньи какие-то прошлись!16. Единственный плюс - открываю по пути давние достопримечательности, расположенные на Варварке с другой стороны. Раньше здесь территория была закрыта, и старинные постройки посмотреть не удавалось.17. Тут еще и тенистые газоны сделали рядом с достопримечательностями, чтобы можно было полежать в летний денек, расслабиться!18. Музей "Английский двор". Знать о нем не знал до открытия Зарядья - со стороны Варварки совершенно непримечательное здание - не то что отсюда!19. Или вот этот собор - до реставрации не замечал, насколько он красивый!20. Следуя вдоль забора, выхожу к Кремлю. Судя по тому, как уложена плитка, эта территория - также стилистически принадлежит парку "Зарядье". Видите, как уложена плитка? Так специально, она растворяется в газоне, а газон - в плитке. Природа интегрируется в город - тут эта мысль снова, как и в той лестнице, что чуть раньше мы с вами видели со смотровой площадки.21. Поворачиваю на Васильевский спуск, а заборчик продолжается!!22. Появилось новое место для отличных снимков Собора Василия Блаженного с Кремлем на его фоне!23. Ну вот, наконец-то вход! Но тут гребанные рамки! Для того, чтобы попасть в них, нужно еще постоять в очереди! Вы издеваетесь?! На рамках стоят полицейские, оценивающе смотрят на тебя, потом копошатся в твоих вещах. Вообще не понимаю: что за бред?! Для чего все это сделано? По Красной площади ходи, любой желающий, а чтобы попасть в парк поодаль - будь добр, предъяви все свои вещи, обыщем-ка мы тебя! Да, я все еще не отчаялся искать логику, связанную с тем, что делают российские чиновники :)24. Я уже внутри, а этот мужчина с дочерью - снаружи! Забор - это первое разочарование от Зарядья, и первый из символов, которыми парк олицетворяет современную Россию: зарегулированное полицейское государство.25. Внутри парка очень много людей. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮДЕЙ. В особо популярных местах - не протолкнуться. Конечно, для такого трафика никто из создателей парка ничего не сделал. Еще бы: то, что в Москве много людей - это едва ли не больший сюрприз чем первый снег в ноябре!26. Люди повсюду, и это вторник, рабочее время! Страшно представить, что в Зарядье происходит в выходные.27. Многие тропинки просто-напросто не предназначены для такого трафика: слишком узкие.28. Надпись: "Убедительная просьба: ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ!" Кто, оказывается, еще такое пишет в двадцать первом веке) Судя по всему, это была попытка предотвратить моментальный износ не предназначенных для такого количества людей газонов. На фотографиях посвежее многие газоны в Зарядье уже мертвые. На второй день работы парка они были еще роскошными))29. Офигеваем "гениальности" технических решений: канализационный люк на склоне "маскируют" металлическим коробом блевотного серого цвета. Под коробом - грязь, собирается вода.30. Издали все замечательно. Думаешь такой: "Вау, ну наконец-то что-то современное и красивое в Москве, как же здорово видеть такой контраст на фоне старых сталинок, храмов или Кремля!"31. Но стоит оказаться поближе, как понимаешь: насколько некачественно и убого здесь все построено.32. Ну что это за дерьмо? Лучший парк мира так выглядеть не может.33. В этом второй символ Зарядья, демонстрирующий изъяны современной России. У нас часто любят браться за грандиозные проекты. Но их исполнение оставляет желать лучшего... Со стороны вроде красиво, а чуть ближе подойдешь - страх. Эта боль, кстати, в первую очередь, в строительстве проявляется. Я думаю, большинство из вас сталкивалось.34. Ужаснее всего на холме, посвященной северной природе. Там совсем узкие и скользкие гравийные дорожки, на которых два человека не могут разминуться. Естественно, они наступают за пределы, в том числе на те драгоценные растения, которые здесь высажены. Охранники негодуют, не в силах справиться с потоком посетителей: "Молодой человек, выйдите оттуда!", "Девушка, немедленно отойдите от камней!", "Мужчина, как вам не стыдно?!". Тут у нас вскрывается третий недостаток современной России: многие люди делают задачи только ради галочки, не задавая вопрос: "А зачем?" Нью-йоркский архитектор сказал сделать узкую дорожку, с высаженным по ее краям можжевельником? Ща сделаем! Французские архитекторы велят установить десять урн, кривую скамейку и фонарь? Устроим! О, голландцы просят куст посадить посреди прохода! Они же, умнее нас, деревенщин - смастерим без вопросов! Если бы в свое время авторы проекта задались вопросом - насколько практично делать в главном парке 20-миллионного города крохотные тропинки в одном из наиболее примечательных его уголков, при этом объяснив об особенностях культуры ряда наших сограждан - такие бы ошибки допущены не были. Не исключаю, что на этом бреде настоял какой-то чиновник - но ведь и ему необходимо давать отпор, предлагать контраргументы и обсуждать, иначе вот он - результат.35. Ирония еще и в том, что с этого холма с крохотными тропинками, открывается самый красивый вид на Кремль! Это где красные башни, крепостная стена и Собор Василия Блаженного вырастают из березок, а на переднем плане - роскошные камни и скалы! Думаете, невозможно было это предусмотреть заранее? И как быть сейчас? Разбирать холм или обносить забором, ограничивать на него доступ?36. На второй день работы Зарядья многие северные растения на холму были вытоптаны - боюсь представить, что там сейчас, спустя две недели после открытия.37. А вот, собственно, какие виды открываются с холма. Вы сто процентов хотели бы себе такое селфи!38. В зоне селфи полянку вытоптали под ноль. Охранник уже отчаялся взывать к народу. А что, думаю, что он прекрасно понимает: не в людях дело, а в криворуких проектировщиках.39. Но так вообще виды - красота. Все друзья поставят такому фоту лайк в Инстаграм!40. Еще вытоптанные северные растения.41. Кстати, с холма виды прекрасные не только на Кремль, но и на амфитеатр с футуристическим куполом. Этим холму подписан приговор - там всегда будет точка притяжения для многих. Какие, к черту, узкие гравийные дорожки?))42. Смотрите, здесь уже не просто трава или кусты врезаются в плитку - а камни от северного ландшафта! Очень красиво!43. Идея парка "Зарядье", конечно, гениальна. Жаль, что воплощение в некоторых ключевых местах сильно подкачало.44. Но есть и такие уголки, где все суперздорово в Зарядье. Смотрите какой вид.45. Совершенно фантастический вид на Кремль!46. Или как вам этот, например?47. Ладно, пойдемте вместе с этими замечательными людьми к еще одной достопримечательности Зарядья - амфитеатру.48. Рядом с амфитеатром, оборудовали великолепный газон - целую лужайку, с отличными видами. Уже на второй день работы парка она была вытоптана подчистую... Некачественно уложенный газон или попытка сделать все набегу, в пять раз быстрее, чем положено?49. Амфитеатр тоже облюбовали многие. И снова растения, цвета, разрезающие привычную для городов плитку!50. Виды с трибун - что надо. Жаль, правда, что только для эдак первого десятка рядов. Дальше виды преграждает по сути практически непрозрачный купол.51.52. Очередь на вход на трибуны.53. Амфитеатр вверху превращается в простую лужайку, расположенную под куполом, на которой можно лежать. Лежать можно и на самом куполе, как видим)54. Судя по свежим фото в Интернете, здесь тоже уже от газона ничего не осталось.55. Насколько понял, зимой здесь будет теплица и зеленая травка круглый год (но как по ней ходить, если ты в грязных ботинках, насквозь пропитанных реагентами?). Впрочем, летом, в жару, теплица превращается в финскую баню... Не заметил, чтобы вершина холма проветривалась, находиться долго в теплый солнечный день там неприятно.56. Элементы навигации очень красивые! Жаль, тоже выполнены некачественно. На второй день шпон начал уже отклеиваться от основы...57. Вновь возвращаюсь на холм с северной природой, обходя его теперь с другой стороны.58.59.60. Недалеко от входа, у информационного павильона.61.62. Отдельная проблема в Зарядье с водой! Ее нигде нет! Мобильных торговых точек совсем немного, там гигантские очереди, и в жаркий день сразу заканчивается вода! Ну и, конечно, нигде не принимают карты. Хоть бы вендинги поставили! За что морите жаждой?!63. Небольшой лесок, олицетворяющий природу Средней Полосы.64. Вот это вид!65. Вид из какого-нибудь лесопарка в пригороде Владимира теперь в двух шагах от Кремля! Welcome всем желающим, если готовы доковылять до входа, отстоять очередь и пройти через металлоискатели!)66. Некоторые уходят в чащу, и тупо стоят там между елочками. Выглядит жутко!67. Очень красивый Медиацентр, но опять же - если не подходить к нему близко) Иначе сразу в глаза бросится кривая отделка) Хотя стойте, ее даже с такого ракурса уже видно)68. Внутри круто:69.70. Конструкция декоративного потолка.71. Ледяная пещера.72. Часть со льдом пока не открыли, только цветочки всякие можно посмотреть внутри этой космической штуковины (не бесплатно).73.74.75. Самое красивое - люди!76. Сходили на новый мост, вытянувшийся треугольником над Москвой-рекой из Зарядья.77. Но до конца не пошли - и вот почему:78. Какая-то адовая толпа зомби! Так что просто полюбовались видами вокруг.79. Сюда и на новую набережную, которая на уровень ниже той, что вы сейчас видите, не сходили.80.81. Под мостом, кстати, лавка со всякими российскими деликатесами.82. Внутри неплохо.Конечно, в том виде, в котором вы сейчас видели, Зарядье не сможет существовать. Парк определенно точно будут видоизменять, потихоньку исправляя все промахи и недочеты. Правда, велика вероятность, что продолжать принимать гостей и совершенствовать Зарядье будет сложно... Уже сейчас рабочие часы парка сильно ограничили (вместо 24х7, теперь по понедельникам 14-22, в остальные дни 10-22), возможно на какое-то время его вовсе закроют. Эдак через годик-другой здесь действительно может стать хорошо - заодно и ажиотаж спадет. Пока в Зарядье, как в только что сданной некачественной дешевой новостройке, которую застройщик пытался выдать за "элитное жилье по цене эконом"...Крайне грустно слышать, что администрация парка не хочет признать ошибки - как свои собственные, так и проектировщиков. Ужасно, когда реальную причину проблем пытаешься спихнуть на другого, просто чтобы не быть крайним. "Это устройство совершенно бестолковое, и если я не могу получить от него всех преимуществ, то в этом виноваты те, кто его сделал", - говорит пигмей об iPhone X, которым у него не получается расколоть кокос. Он не хочет учиться правильно обращаться с телефоном. Если это само собой не получается - значит виноваты все вокруг, кроме него самого.Если наш дикарь выкидывает айфон в сторону за ненадобностью, то власти Москвы, надеюсь, от Зарядья не откажутся, и все же научатся правильно использовать это уникальное место. Жаль, что для этого придется выкинуть еще сколько-то миллиардов наших с вами налогов.